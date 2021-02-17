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Kardan koltuk yapıp üzerinde çay keyfi yaptılar Uzakta görenler gerçek koltuk sanıyor

İHA

Kardan koltuk yapıp üzerinde çay keyfi yaptılar Uzakta görenler gerçek koltuk sanıyor

3 gündür etkili olan kar yağışı İnegöl'ü beyaza bürüdü. Yağan kar yağışını fırsata çevirenler de oldu. Mobilyanın başkent İnegöl'de bir koltuk ustasının kardan yaptığı koltuk görenlerini ilgisini çekti. Karla birlikte vatandaşlar bol bol kardan adam yaparak doyasıyla tadını çıkardılar.
Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. İnegöl'de zaman zaman sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Ancak her şeye rağmen bunu eğlenceye çevirenler de var. İnegöl'de koltuk ustası yağan kardan koltuk yaptı. Görenler tarafından büyük beğeni toplayan koltuğu uzaktaN görenler gerçek sanıyor. Koltuk ustası Nuri Kılıçlı, "Bu kez kardan bir koltuk yapalım dedik. Güzel de oldu, uzaktan görenler önce gerçek koltuk sanıyorlar. Gelip kardan koltuğu gördüklerinde haliyle şaşıyorlar. Bunu 1 saat içerisinde yaptık. Hem karın keyfini çıkardık hem de mobilyanın başkenti İnegöl'den güzel bir kardan koltuk çıkardık. Yoldan geçenler bol bol kardan yaptığımız bu koltuğun üzerine oturak fotoğraf çektiriyorlar, bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.

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