Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yarım saatte 1´i otobüs 3 araç, buz tutan yolda kayarak, kaza yaptı. Kaza anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa´da 4 gündür süren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1'nci Fatih Caddesi, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Bazı araçlar, trafikte mahsur kalırken, bazıları ise kayarak kazaya neden oldu.
Fatih Caddesi'nde yarım saatte 1´i otobüs 3 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak park halindeki diğer araçlara çarparak, durdu. 8 araçta maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Trafiğe çıkan sürücülerinin, yaşadıkları zor anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-02-17 10:59:09
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