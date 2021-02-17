Mehmetçiğin neler hissettiğini anlamak için buz gibi havada göle girdiler

Orhangazi’de ‘doğa gezi grubu’ olarak bir arayan gelen vatandaşlar, buz gibi havada İznik Gölü’ne girdi. Organizasyonda, soğuk kış aylarında Türkiye’nin dört bir yanında zor şartlarda görev yapan güvenlik güçlerine destek verilirken, İznik Gölü’ndeki çekilmeye de dikkat çekildi.

Orhangazi’de bir grup genç, şubat ayında İznik Gölü’ne girdi. Kar yağışının tüm bölgede etkisini sürdürdüğü günlerde bir çok insan soğukta sokağa çıkamazken, ‘Orhangazi doğa gezi gurubu’ üyeleri zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerinin hislerini anlamak ve İznik Gölü’ndeki aşırı çekilmeye dikkat çekmek için buz gibi göle girdi. Grup adına açıklama yapan, Abdulkadir Varlı, Türkiye’nin dört bir yanında terörle mücadele eden askerimize destek amaçlı soğuk havada İznik Gölü’ne girme kararı aldıklarını belirterek, “Her ne kadar onlar kadar mücadele edemesek de onların ne çektiğini anlamak adına burada arkadaşlarımızla birlikte size destek veriyoruz, yaşasın Türk askeri” dedi.

Muhammet Ali Varlı da, “Mehmetçiğimizin bu zor şartlarda verdiği mücadeleyi bir nebze olsun hissetmek ve İznik Gölünün yaşamış olduğu kuraklık ve kirlilik tehditline karşı bugün buradayız. “ diye konuştu. Hasan Habib Özbay ise bir amaçlarının da son yıllarda Orhangazi İznik Gölümüzün çekilmesine dikkat çekmek ve özellikle çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirtti.

İznik Gölü Orhangazi sahilindeki iskelede bir araya gelen grup üyeleri, hazırlandıktan sonra göl suyu çekildiği için karlar altında kalan sahilde çıplak ayakla koşarak İznik Gölü’ne girdi. Gölde yüzen ve pankart açan grup bir süre sonra sudan çıktı.

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