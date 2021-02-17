Kar ve soğuğa aldırmadan İznik Gölü'nde yüzdüler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-BURSA´da Orhangazi Gezi Grubu'nun 6 üyesi, kar yağışı ile soğuk havaya rağmen İznik Gölü´nde yüzdü.

Orhangazi Gezi Grubu'ndan 6 üye, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, İznik Gölü´ne girip, yüzdü. Yaklaşık yarım saat suda kalan grup adına açıklama yapan Muhammet Ali Varlı, "Kar altında görev yapan güvenlik güçlerimizi anlamaya çalıştık. Ayrıca İznik Gölü´nün yaşamış olduğu kuraklık ve kirlilik tehtidine karşı bugün buradayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-02-17 11:27:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.