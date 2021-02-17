Bursa Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Salgını engellemek bizim elimizde"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın paylaştığı 'İllere Göre Haftalık Vak'a Sayısı' haritasında Bursa’daki bir haftalık vak'a sayısının yüz bin kişide 34.87 olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise vak'a sayılarının bir süredir yatay seyir izlediğini belirtti. Bursa’da önceki aylara NAZARAN büyük bir düşüşün söz konusu olduğunu dile getiren Yavuzyılmaz, “Fakat gerek yarı yıl tatilinin etkisi, gerekse sosyal hareketliliğin artması sebebiyle vak'a sayılarımız bir süredir aynı oranda seyrediyor. Bakanımızın da paylaştığı tabloda Bursa’da bir haftalık vak'a sayısının ortalama 100 bin kişide 34.87 olduğu görüldü. Her ne kadar ortalamanın altında bir sayıda olsak da bu sayı henüz bizi memnun edebilecek seviyede değil” diye konuştu.

Vak'a sayılarının yatay seyirde izlemesinin birçok sebebi olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “İçinde bulunduğumuz kış aylarında kapalı ortamlar, bulaşmanın şekilde yayılmasına sebebiyet verdi. Bunun yanında insanların hafta sonu yasakları konusunda gevşemeler göstermesi, yarı yıl tatilinin etkisi ile genç nüfusun hafta içinde sosyal hayatta daha fazla hareketlilik göstermesi ve şehirlerarası dolaşımın artması vak'a sayılarının daha da düşmesinin önüne geçiyor” şeklinde konuştu.

Bursa'da aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Yavuzyılmaz, "Aşılamada kademeli olarak 65 yaşa kadar gelindi. Sağlık çalışanlarımızın ise ikinci doz aşılamaları sürüyor. Aşılama işlemleri toplumun geneline yayılmadığı için asla rehavete kapılmamalıyız" ifadelerini kullandı.

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