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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçın Tosun ile “Mesafenin Şiddeti” üzerine söyleşi

İHA

Yalçın Tosun ile “Mesafenin Şiddeti” üzerine söyleşi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Edebî Kazılar” söyleşisine konuk olan yazar Yalçın Tosun, ‘Mesafenin Şiddeti’ adlı kitabını üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Mesafe kavramına takıntılı olduğunu söyleyen Tosun, “Hayatımda mesafeye hep dikkat ettim” dedi.
Edebiyat dünyasının önemli isimlerinin ağırlandığı “Edebi Kazılar” söyleşisinin bu ayki konuğu yazar Yalçın Tosun oldu. Bursa’nın yanı sıra farklı illerden de edebiyat tutkunlarının katıldığı çevrimiçi etkinlikte Yalçın Tosun’a, Ahsen Erdoğan da sorularıyla eşlik etti. Söyleşide Tosun’un “Mesafenin Şiddeti” adlı hikâye kitabı ve edebiyat yolculuğu ele alındı. Okurları ile buluşma fırsatı bulduğu için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Yalçın Tosun, edebî çalışmalarını anlattı.
Son kitabını yazarken satırlar arasındaki mesafe ve şiddetin izini sürmeye çalıştığını ifade eden Yalçın Tosun, “Kendimize koyduğumuz mesafe en önemli olandır. Mesafe kendimizle, çocuklukta, ergenlikte, gençlikte farklıdır. Mesafe benim takıntılı olduğum bir kavramdı. Mesafeye her zaman çok inanıp güvendim. Hayatımda mesafeye hep dikkat ettim ve hiç zararını görmedim. Mesafenin farklı biçimleri var ve bu bazen şiddeti beraberinde getirebiliyor. Sevginin, şefkatin, bağlılığın da şiddeti vardır. Benim öykülerimde okurlar bazen hüzün duyar, bazen de huzursuz olurlar. Yazılarımda soru işareti uyandırmak bana her zaman önemli gelir. Yazarın bir söz biçimi olmalı. Benim okurlarım da derdim olduğunu bilir ve ona göre gözlemler yazıyı. Ben derdi farklı giysilerde sunarım. Yazarın kurduğu dünyaya saygı duyarım” dedi.
‘Edebi kazılarınızı nerelerde yapıyor, öykülerinizi hangi kazılardan çıkarıyorsunuz?’ sorusu üzerine Yalçın Tosun, “Dışlanmışlıklar beni çok etkilemiştir. Toplumda kenara itilen, dışlanan, genel normların dışında kalanları anlatmak istiyorum. Ben edebî dünyamda onlarla olmayı seviyorum. Daha önceki kitaplarımda ayrı bir doku var. Her birinin ayrı bir hikayesi var” diye konuştu.
Şiir üzerine de değerlendirmelerde bulunan Yalçın Tosun, “Şiir hikâyeye göre daha zor bir yorum biçimidir. Şiirde öyküden daha fazla patlama var. Çok zor şiir beğenen insanım. Bazen kendi şiirlerimi bile eleştiririm” şeklinde konuştu.
Yalçın Tosun, yeni yazmaya başlayanlara da cesur olmaları ve yazdıklarının hesabını verebilmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

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