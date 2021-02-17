BGC’den gazeteciye silahlı saldırıya kınama

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Bursalı gazeteci Ferruh Varanoğlu’na yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada üzücü olayla ilgili şu görüşlere yer verildi:

“Uludağ Gazetesi sahibi Ferruh Varanoğlu’nun 16 Şubat Salı sabahı, sahibi olduğu gazete binasının önünde silahlı saldırıya uğradığını üzüntü ile öğrendik. Ayağından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, âcil şifalar diliyoruz.

Bilindiği gibi tarihin her döneminde gazetecilere yönelik çirkin saldırılar yaşanmaktadır. Bu saldırılara Bursamızda ne yazık ki bir yenisi eklenmiştir. Saldırganların ve arkalarındaki karanlık güçlerin bir ân önce adalet önüne çıkarılmasını ve gereken cezayı almasını diliyoruz.”

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