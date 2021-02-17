Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti

Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da bir metal fabrikasında çalışan Serkan Turgut (40) devrilen iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi 315. Sokak´taki bir metal döküm fabrikasında meydana geldi. İşçi Serkan Turgut, metal döküm makinesini çalıştırdı. Ancak makine arıza yapıp, Turgut´un üzerine devrildi. İş makinesinin altında kalan Turgut´u gören iş arkadaşları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Turgut´un hayatını kaybettiğini belirledi.
Serkan Turgut´un cesedi Cumhuriyet Savcısı´nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-02-17 12:34:32
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