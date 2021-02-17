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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti

DHA

Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti


Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da bir metal fabrikasında çalışan Serkan Turgut (40) devrilen iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti. 
Olay, saat 09.00 sıralarında, Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi 315. Sokak´taki bir metal döküm fabrikasında meydana geldi. İşçi Serkan Turgut, metal döküm makinesini çalıştırdı. Ancak makine arıza yapıp, Turgut´un üzerine devrildi. İş makinesinin altında kalan Turgut´u gören iş arkadaşları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Turgut´un hayatını kaybettiğini belirledi.
Serkan Turgut´un cesedi Cumhuriyet Savcısı´nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-02-17 12:34:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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