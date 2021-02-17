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2021 yılına 5 proje damga vuracak Osmangazi’de her gün dolu dolu hizmet

İHA

2021 yılına 5 proje damga vuracak Osmangazi’de her gün dolu dolu hizmet

Günümüzde birçok belediye gerek pandemi, gerekse ekonomik sebeplerden dolayı yatırımlarına ara verirken, Osmangazi Belediyesi ise yılın her gününü hizmet ve yatırım bakımından dolu dolu geçiriyor. 2021 yılında da ilçeyi ve vatandaşların hayatını güzelleştirecek hizmetlerine devam eden Osmangazi Belediyesi, özellikle 5 proje ile yıla damga vuracak.
Ortaya çıkan korona virüs salgını 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alıp hayatı durma noktasına getirdi. Bu süreçte tedbirleri en üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, bir yandan halk sağlığı için korona virüse karşı mücadele verirken, bir yandan da şehri ve vatandaşların hayatlarını güzelleştirecek yatırımlarına devam etti. Kötü geçen bir 2020 yılının ardından yeni yıla yeni umutlarla girdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2021 yılının Osmangazi Belediyesi için yatırım yılı olacağını ifade etti. Tüm dünyanın salgın sebebiyle ekonomik krizi konuştuğu bir dönemde dahi bütçeyi en verimli şekilde kullanmaları sayesinde yatırımları sürdürebildiklerini dile getiren Başkan Dündar, salgının ardından normal yaşantılarına dönecek olan vatandaşlara, hayatlarını güzelleştirecek yatırımları 2021 yılında sunacaklarını söyledi.
Şehrin merkezinde 155 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı, Bursa’nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alıyor.
Korona virüse karşı tedbirlerin üst seviyede tutularak yürütülen inşaat çalışmalarında büyük yol kat edildi. Meydanın altına inşa edilecek 2000 araçlık 4 katlı otopark için 24 metre derinliğe kadar temel kazıldı ve meydanın etrafına 632 fore kazık dikildi. Yaklaşık 1 yıl süren hafriyat çalışmalarının ardından beton dökme işlemlerinin de tamamlandığı meydan inşaatında, kaba inşaatın ise yüzde 20’si tamamlandı. 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı, bünyesinde yer alacak olan sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, faaliyet alanları ile de Bursa’nın yeni marka değeri olacak.
Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar içindeki tarihî doku, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Eski Bursa’nın yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacak ‘Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ kapsamında Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışmasını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını arkeolojik kazı alanı ve Filiboz Mescidi çevresinde yoğunlaştırdı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar’da 11 yıldır önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, bölgedeki çalışmalara 2021 yılında da devam edeceklerini ifade etti. Yürüttükleri çalışmalar ile bölgeyi adeta açık hava müzesine dönüştürdüklerini dile getiren Başkan Dündar, “Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Üftade Camii çevre düzenlemesi, Kavaklı Caddesi, Oruçbey Caddesi, arkeolojik kazı sahası, Filiboz Mescidi civarında önemli çalışmalar yaptık. Oruçbey Caddesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi hedefimiz, arkeolojik kazı sahasını açık hava müzesi haline getirmek. Hemen yanında bulunan Filiboz Mescidi de tarihte olduğu haliyle yeniden ayağa kalkacak. Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi, tek tek hayata geçiyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin kubbe bölümünde sanal olarak sunmuş olduğumuz eski Bursa’nın gerçeğini Hisar’da yaşatacağız” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’ (BAREM), kaliteli yaşamın merkezi olacak.
Demirtaş’ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine bir kampüs şeklinde inşa edilen merkez, 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzheimer hastası olmak üzere 500 kişiye hizmet verecek. Engelli ve yaşlıların hayatına değer katacak BAREM, ayrıca; iş atölyeleri, spor, yemek, müzik ve etkinlik salonları, 12 adet üçer kişilik dinlenme odası ve hobi bahçesi ile huzurun ve kaliteli yaşamın merkezi olacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaşlıların hayatına konfor katmak, alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlara rehabilitasyon ile yakınlarının sosyalleşmesine imkanı sağlamak için hayata geçirdikleri merkezin her yönden ilkleri barındırdığını söyledi. Dündar, amaçlarının, toplumdaki dezavantajlı gruplara, sahip çıkarak yaşamlarına kolaylık ve değer katmak, bakımları ile ilgilenen ailelerine de gün boyunca sosyalleşme ve dinlenme imkanı sunabilmek olduğunu ifade etti.
Maceraya az kaldı
Bursa’ya birçok spor ve eğlence merkezi kazandıran Osmangazi Belediyesi, heyecan dolu bir tesisi daha Bursalılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera Parkı’ndaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Spor ve eğlenceyi bir arada buluşturacak Macera Park, ‘Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, 'merkez kule, zip coaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, fitness alanı, kır kahvesi' gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak. Ayrıca parkta bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı ile doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Pandemi nedeniyle aylardır evlerinde kalan vatandaşlar, salgın nedeniyle yaşanan tüm zor günleri Macera Park’ta eğlenerek unutacak.
Atletizmin kalbi Osmangazi’de atacak
Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osmangazi Atletizm Salonu, Küçükbalıklı Mahallesi’nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Uluslararası kriterlere uygun şekilde hayata geçirilen dev tesis, 72 metre çatı açıklığına sahip. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimariye sahip olan salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlayacak. Tesiste, 6 koşu ve 4 ısınma kulvarı yer alacak. Pist uzunluğu ise 120 metre olacak. 1000 kişi seyirci kapasitesine sahip salon, Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılmasına aracılık edecek.
Dev salonun içerisinde yer alacak olan uluslararası standartlardaki tartan pistin montajı yapılıyor. Salonunun tamamlanmasının ardından Bursa, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı organizasyonlarla, uluslararası atletizm müsâbakalarına ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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