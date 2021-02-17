Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-BURSA´nın Orhangazi ilçesinde 4 gündür süren kar yağışıyla birlikte İznik Gölü´nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bursa´da kar yağışı ve soğuk hava olumsuz etkilerken, Orhangazi ilçesi beyaza büründü. Orhangazi ilçe merkezinde kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreyi buldu.

Yoğun kar yağışı ile birlikte ortaya kartposttalık görüntüler çıktı. İznik Gölü ile kent merkezi, fotoğraflandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-02-17 13:16:44



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