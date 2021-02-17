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Bursaspor ilk kez üst üste 3 maç kazanamadı - Yeşil beyazlı takım iç sahada 14 puan kaybetti

İHA

Bursaspor ilk kez üst üste 3 maç kazanamadı - Yeşil beyazlı takım iç sahada 14 puan kaybetti

TFF 1.Lig’in iddialı takımlarından Bursaspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Yeşil beyazlılar ayrıca Bursa’da oynanan karşılaşmalarda 14 puan kaybetti.
TFF 1.Lig’in 21’inci haftası sonunda 31 puanla 9’uncu sırada yer alan Bursaspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçtan galip gelemedi. Altınordu ve Giresunspor’a mağlup olan yeşil beyazlı takım, son olarak da evinde Tuzlaspor’la 00 berabere kaldı. Koronavirüs ve sakatlıklar sebebiyle eksik kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor’un iç saha performansı da geçmiş sezonları arattı. Taraftarının yokluğunu en çok hisseden takımlar arasında yer alan yeşil beyazlılar, Bursa’da oynanan 10 maçın 5’ini kazandı, 4’ünden yenildi ile ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bursaspor, ligin 22’nci haftasında deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak. 21 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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