Can dostlar için mama dağıtımları artırıldı

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aç kalma tehlikesi yaşayan can dostlar için seferber oldu.

Nilüfer Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlar için yaptığı çalışmaları kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte yoğunlaştırdı. Nilüfer’de belediye tarafından oluşturulan 47 beslenme odağı ve 37 kedi evine düzenli olarak mama ve su bırakan ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarını da yapıyor.

Kar yağışının artmasıyla birlikte sokakta yaşayan can dostların yiyecek bulma sıkıntısının artması üzerine Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de seferber oldu. Ekipler, başta kırsal alanlar olmak üzere kent merkezinin de çeşitli noktalarına mama bırakıyor. Atlas, Kadriye, Korubaşı, Unçukuru, Maksempınar, Gölyazı, Ayvaköy, Yolçatı ve Akçalar Mahalleleri’ne daha sık aralıklarla giden ekipler, çeşitli noktalara mama bırakarak can dostlara destek oluyor.

Koranavirüs (COVID19) salgını sebebiyle uzun süredir mama dağıtımlarını yoğunlaştıran Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte can dostlar için çalışmalarına aralıksız devam edecek.

