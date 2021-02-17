Kar sebebiyle kuşlar sahillere sığındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar sebebiyle kuşlar sahillere sığındı

İHA

Kar sebebiyle kuşlar sahillere sığındı

Son günlerde neredeyse tüm Türkiye’de etkinli olan kar ve fırtına günlük yaşamı olduğu kadar doğal yaşamı da etkiliyor. Bursa’da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, fırtına sebebiyle sahile sığınan deniz kuşlarını fotoğrafladı.
Son günlerde havaların soğuması ile birlikte etkili olan kar yağışı Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de bile etkisini gösterdi. Bunun yanında bazı bölgelerde kar yağışı gök gürültülü ve şimşek çakması ile birlikte gözlendi. Bu durum insanlarda olduğu kadar yaban hayatı içinde ektili oldu. Özellikle yaşam alanı denizler olan pek çok martı türü ve kumkuşu fırtınanın etkisinden korunmak için sahillere sığındı.
Bursa’nın 22 kilometre uzunluğunda sahile sahip olan Karacabey’de doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’de fırtınadan etkilenerek sahile sığınan bu kuşları görüntüledi. Tüydeş, "Kuş gözlemcileri için fırtınalı, karlı havalar büyük sürprizlere gebedir. Bu tip havalarda ülkemize kuzeyden nadir türler inebiliyor. Hatta Türkiye için yeni bir kayıt bile bulunabilir diyerek ben de günlerdir Marmara sahillerinde fotoğraf çekimi yapıyorum. Rüzgarın şiddeti, soğuk ve kar yağışının olumsuz etkenlerine rağmen her zaman yakından çekemediğim pek çok türü böylelikle fotoğraflama imkanı buldum" dedi.
Tüydeş, özellikle küçük martı türleri ile kum kuşlarının sahillerdeki kumul bitkileri ve kıyıya vurmuş kütük ve taş parçalarının arkasına saklandıklarını belirterek, "Bu kuşların onca yorgun olmalarına rağmen sürekli kalkmalarına sebep olan şey ise ne yazık ki kıyıya vuran ve rüzgarın etkisiyle uçuşarak onları korkutan plastik atıklar. 10 dakika içerisinde defalarca kalkıp yeniden konmalarına neden oldu. Buna şahit olmak gerçekten çok üzücü. Doğaya atılan yabancı atıklar her alanda doğal yaşamı olumsuz etkiliyor maalesef. Bu da onlardan biri" diye konuştu.
Marmara sahillerinde fırtınadan kaçan türler arasında ‘Kara boyunlu batağan, kızılbacak, küçük martı, akdeniz martısı, küçük gümüş martı, altın yağmurcun, gümüş yağmurcun, kara akrınlı kumkuşu, büyük kumkuşu, kara gagalı sumru, karabaş martı ve karabataklar yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Can dostlar için mama dağıtımları artırıldı
YEREL HABERLER Can dostlar için mama dağıtımları artırıldı
Bursaspor ilk kez üst üste 3 maç kazanamadı - Yeşil beyazlı takım iç sahada 14 puan kaybetti
YEREL HABERLER Bursaspor ilk kez üst üste 3 maç kazanamadı - Yeşil ...
Bursa'da kar küreme aracı ambulansa yol açtı
YEREL HABERLER Bursa'da kar küreme aracı ambulansa yol açtı
Buzlu yolda kayan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada
YEREL HABERLER Buzlu yolda kayan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. ...
Bursa-İzmir karayolu kapandı...Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi Kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapanan yol drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa-İzmir karayolu kapandı...Mahsur kalan araçlar ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: Vaka sayıları memnun edecek seviyede değil
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: Vaka sayıları ...
Doktor, 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmiş
YEREL HABERLER Doktor, 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmiş
Osmangazi’den online İngilizce kursu
YEREL HABERLER Osmangazi’den online İngilizce kursu
Nilüfer’de kesintisiz kar mesaisi
YEREL HABERLER Nilüfer’de kesintisiz kar mesaisi
Bursa'da fabrikada devrilen makinenin altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada devrilen makinenin altında kalan ...
Bursa’da su kesintisi
YEREL HABERLER Bursa’da su kesintisi
Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fabrika işçisi iş makinesinin altında kalarak, ...
Gelecek gençlerle şekillenecek
YEREL HABERLER Gelecek gençlerle şekillenecek
Yapı markette çıkan yangında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Yapı markette çıkan yangında yükselen dumanlar ...
2021 yılına 5 proje damga vuracak Osmangazi’de her gün dolu dolu hizmet
YEREL HABERLER 2021 yılına 5 proje damga vuracak Osmangazi’de her ...
Yollar buz pistine döndü, kaza üstüne kaza oldu
YEREL HABERLER Yollar buz pistine döndü, kaza üstüne kaza oldu
Uludağ'da kayıp doktor alarmı 15 saattir kayıp olan kalp damar cerrahı Uludağ'da eksi 8 derecede 50 kişilik ekiple aranıyor Lüks otomobili Uludağ yolunda kara saplanmış halde bulunan Bursalı genç kalp cerrahı jandarma, arama kurtarma ekipleri tarafından iz takip köpekleriyle aranıyor
YEREL HABERLER Uludağ'da kayıp doktor alarmı 15 saattir kayıp olan ...
Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı Karacabey ilçesi yakınlarında yoğun kar ve tipi sebebiyle 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi, ekipler yolu açmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe ...
BGC’den gazeteciye silahlı saldırıya kınama
YEREL HABERLER BGC’den gazeteciye silahlı saldırıya kınama
Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
YEREL HABERLER Kar fırtınasında kalan kuş türleri fotoğraflandı
Yalçın Tosun ile “Mesafenin Şiddeti” üzerine söyleşi
YEREL HABERLER Yalçın Tosun ile “Mesafenin Şiddeti” üzerine söyleşi
Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar peşpeşe böyle yaşandı Dün geceden beri etkili olan kar yağışı hava sıcaklığının eksi 4'e düşmesiyle yolları buz pistine çevirdi Şehir merkezinde çok sayıda araç kayarken, onlarca maddî hasarlı kaza meydana geldi
YEREL HABERLER Bursa'da yollar buz pistine döndü, kazalar peşpeşe ...
Bursa Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Salgını engellemek bizim elimizde"
YEREL HABERLER Bursa Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Salgını engellemek ...