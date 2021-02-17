Konut satışları kredi oranlarına takıldı Konut satışlarında dikkat çeken düşüş İkinci el konutlara talep arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre yılın ilk ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 adet olarak gerçekleşti.

Son yıllara ait verilerdeki Ocak dönemlerinin en düşük konut satışının gerçekleştiği 2021 yılının ilk ayında dikkat çeken diğer bir istatistik ise kredili satışlarda yaşanan yüzde 74,6 oranındaki azalma ve kredi oranlarının satışlar üzerindeki etkisi olarak öne çıkıyor. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Salgının etkisiyle beraber tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörü de dalgalı bir seyir yaşıyor. İnşaat sektörünün devamlılığı ve kalıcı istikrar sağlanması için büyük önem taşıyan ilk konut satışları yılın ilk ayında beklentilerin oldukça altında kaldı. Açıklanan rakamlara baktığımızda toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,5 oldu. Özellikle konut kredisi faiz oranları ilk el satışlarda önemli bir belirleyici unsur. Yüzde 1 ve altındaki oranlar olması ile beraber büyük rekorlar kırıldığını gördük. Önümüzdeki dönemlerde konut kredisi faiz oranlarında bir indirim yapılması halinde yine rakamlara olumlu yansımalar olacaktır. Stok erime hızının artması ve inşaat sektörünün ekonomik kaynağa ulaşması için buna ciddi bir ihtiyaç var” dedi.



Kredi oranlarında beklenti yüzde 1 ve altı

Türkiye’deki konut alıcılarının konut kredisi faiz oranlarındaki değişime bağlı olarak hızlı bir refleks gösterdiğinin altını çizen Aydemir, özellikle son yıllarda uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisi kullanımlarının olduğunu ve bunun 2021 yılı içinde de yeni indirim kampanyalarıyla desteklenerek konut satışlarının arttırılması gerektiğini ifade etti.



Vatandaşların rotası ikinci el konutlar oldu

İnşaat sektöründeki konut üretimlerinin azalması ile beraber satışa sunulan sıfır projelerdeki arz eksiliği ve konut alıcılarının son dönemlerde ikinci el konutlara yönelmesi nedeniyle Ocak 2021 döneminde Türkiye genelinde satılan sıfır konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 azalarak 22 bin 268’e geriledi. Toplam konut satışları içinde sıfır konut satışının payı yüzde 31,5 olurken ikinci el konut satışları ise yüzde 37,7 azalış göstererek 48 bin 319 oldu.

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