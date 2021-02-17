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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da kar çileye dönmedi

İHA

Yıldırım’da kar çileye dönmedi

Yıldırım Belediyesi, ilçede hafta sonundan bu yana etkili olan karla hummalı bir mücadele sürdürüyor.
Yıldırım Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirirken, Uludağ’ın eteklerinde kalan mahalle yollarının ulaşıma açık tutulması için tüm imkanları seferber etti. Yıldırım Belediyesi bünyesinde oluşturulan 200 kişilik karla mücadele timleri, 6 adet tuzlama robotu, 1 greyder, 5 adet kepçe küreme, 2 tuz yükleme iş makinesi, 11 açık kasa kamyonet ve 4 mini kamyonet ile 69 mahallede çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra Yıldırımlılara ücretsiz hasta nakil hizmeti de sağlayan Yıldırım Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği bugünlerde vatandaşları yalnız bırakmıyor. Özellikle ihtiyaç sahibi olan, acil müdahale gerektirmeyen, yatağa bağımlı vatandaşları evlerinden randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına naklini sağlayan Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hasta nakil ambulansı, taburcu olan hastaların da sağlık kuruluşlarından evlerine ücretsiz bir şekilde naklini gerçekleştiriyor.
Öte yandan olumsuz mevsim şartlarında sahipsiz can dostlarını da unutmayan ekipler, kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için beslenme odaklarına ve muhtelif noktalara kedi, köpek maması ve kuş yemi gibi temel besin maddeleri bırakarak can dostlarına desteğini sürdürüyor.
Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla ekiplerin 24 saat boyunca görevde olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Karla mücadele ekiplerimiz, şehir merkezinde iş makineleri ile kar temizleme ve buzlanma sebebiyle vatandaşlarımızın zarar görmemesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Diğer taraftan da kar yağışının çok daha etkili olduğu Uludağ’ın eteklerinde bulunan mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yıldırım Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ettik. Çok şükür, bugüne kadar mahsur kalma, ambulans ve âcil ulaşım araçlarının vatandaşlarımıza ulaşamaması gibi olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Yoğun kar yağışına rağmen, sosyal yardım ekiplerimizde sahada çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Aynı zamanda bu havalarda sokak hayvanları ile ilgili de birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Kardan dolayı evlerinden çıkamayan hastalarımıza da ücretsiz hasta nakil hizmeti sağlıyoruz. Yıldırım için gece gündüz demeden özveri ile çalışan tüm mesâi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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