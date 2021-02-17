Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da 2 genç aracın arkasına bağladıkları kızakla kaydı. Gençlerin, yaklaşık 2 kilometre süren kızaklı yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa´da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken öte yandan da renkli sahneler yaşanmasına neden oluyor. İnegöl´de 4 gündür devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda 2 genç kızakla kaydı. Ancak gençlerin bindiği kızak, iple bağlandıkları bir otomobile tarafından çekildi. Gençlerin kızak üzerindeki yaklaşık 2 kilometrelik tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ardından da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülere, gençlerin cadde üzerinde kızakla ilerledikleri, sokaklara dönüş yaptıkları ve kasislerden geçtikleri anlar yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-17 14:46:04
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