Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da 2 genç aracın arkasına bağladıkları kızakla kaydı. Gençlerin, yaklaşık 2 kilometre süren kızaklı yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa´da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken öte yandan da renkli sahneler yaşanmasına neden oluyor. İnegöl´de 4 gündür devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda 2 genç kızakla kaydı. Ancak gençlerin bindiği kızak, iple bağlandıkları bir otomobile tarafından çekildi. Gençlerin kızak üzerindeki yaklaşık 2 kilometrelik tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ardından da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülere, gençlerin cadde üzerinde kızakla ilerledikleri, sokaklara dönüş yaptıkları ve kasislerden geçtikleri anlar yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-17 14:46:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.