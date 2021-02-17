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Bakanlıktan Mustafakemalpaşa'ya hibe çöp kamyonu

İHA

Bakanlıktan Mustafakemalpaşa'ya hibe çöp kamyonu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mustafakemalpaşa Belediyesi temizlik filosuna son model bir çöp kamyonu daha hibe etti.
Sıfır atık projesi kapsamında hibe edilen 750 bin TL değerindeki çöp toplama kamyonu Belediye Temizlik İşleri araç filosundaki yerini alındı. Bakanlık tarafından geçen yıl mayıs ayında da aynı model araç hibe edilmişti. "hizmet yürüyüşümüz bütün hızıyla devam ediyor" diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz meyvelerini verdi. 750 bin TL'lik bedelsiz hibeyle temizlik filomuza katılan son model çöp kamyonumuz Mustafakemalpaşa'mıza hayırlı olsun. Sağlıklı ve temiz bir ilçe için ilk günden bu yana yanımızda olan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, sakanlarımız Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu'na, İl Başkanımız Davut Gürkan'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e ve projelerimizin asıl mimarı değerli ilçe halkımıza şükranlarımı sunuyorum şeklinde konuştu.

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