Alt yapı kazı izinleri artık İnegöl Belediyesi’nden alınacak

İnegöl’de alt yapı kazılarıyla ilgili izinler artık büyükşehir yerine ilçe belediyesinden alınacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, her ay düzenli olarak yapılan İnegöl Altyapı Koordinasyon Toplantısına katıldı. Şehirde altyapı kazı işlemi yapan kurumların temsilcileri ile İnegöl Belediyesi’nin ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Başkan Taban yeni uygulama hakkında açıklamalarda bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada, “24.12.2020 tarihinde çıkarılan KHK ile cadde ve sokaklarda denetleme, ruhsat ve kazı izinleri ilçe belediyeleri tarafından düzenlenir şeklinde bir değişikliğe gidilmişti. Yapılan yönetmelik değişikliği ile alt yapı kurumlarından gelen kazı talepleri belediyemiz tarafından değerlendirilecek. Biz de bu hususta bizlere sorumluluğu verilen kazı izni ve harç bedelleriyle ilgili meclis kararını Şubat ayı meclisimizde tarifeleri belirleyerek yürürlüğe koyduk. Dolayısıyla yapılan yönetmelik değişikliği ile altyapı kurumlarından gelen kazı talepleri belediyemiz tarafından değerlendirilecek ve ilgili bedellerin belediyemiz hesabına yatırılmasından sonra verilmiş olan ruhsatların denetimi de belediyemizce uygun şartlarda yapılacaktır” dedi.

Taban, “Pek çok ilçe belediyemiz bu hususta bu sorumluluğun yine Büyükşehir Belediyesinde devam etmesi yönünde karar almıştı. Ancak bizler burada daha önce kazı kuruluşlarıyla yaptığımız koordinasyonu daha üst seviyeye çekebilmek adına özellikle kazı izinlerinin ilçemize bırakılmasıyla alakalı süreci talep haline dönüştürmüştük. Bugün de bu talebi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım, özellikle yine Büyükşehir’e tanımlı caddelerimizde kazı izinleri yine Büyükşehir Belediyemizde olacak. Ancak İnegöl Belediyemiz sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki kazı izinleri yine İnegöl Belediyesi üzerinden devam ediyor olacak. Bu inşallah bizlere daha iyi koordinasyon yapabilme imkanı vermiş olacak.”

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