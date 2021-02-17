TFF 1.Lig’in 22’nci haftasında oynanacak olan BalıkesirsporBursaspor karşılaşmasını hakem Burak Pakkan yönetecek. Genç hakem, iki takımın da ilk kez maçında düdük çalacak.

TFF 1.Lig’in 22’nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada 21 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan BalıkesirsporBursaspor maçını Ankara bölgesinin genç hakemi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılığını Baran Eraslan ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Demokrat Özgür Güneş olacak. Her iki takım da hakem Burak Pakkan yönetiminde her hangi bir maç oynamadı. Genç hakem, hem Bursaspor hem de Balıkesirspor’un ilk kez bir maçında görev yapacak.

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