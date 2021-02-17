Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)

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BUZLU YOLDA KAYAN ARAÇLARI TUTMAYA ÇALIŞTILAR BURSA´da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde buz tutan yollar, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklarda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kimi vatandaşların kayan araçlarını hayatlarını tehlikeye atarak tutmaya çalıştıkları dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-02-17 16:28:48



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