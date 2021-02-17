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Bursa Yıldırımspor - Bayrampaşaspor: 1-0

DHA

Bursa Yıldırımspor - Bayrampaşaspor: 1-0


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
HAKEMLER: Burak Yücetağ (xx), Ejder Yapıcı (xx), Faruk Yağlı (xx)
BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xxx) Kerem Az (xx), Mahmut Güleç (xxx), Mehmet Kalkan (xxx), Osman Demir (xx), Muhammet Öz (xx), Tuğkan Kamışoğlu (xx), Batuhan Tunçay (x) (Dk. 73 Ömer Çoban x), Hüseyin Atalay (xx) (Dk. 56 Hacı Mustafa Karabulut x), Furkan Fehmi Güneş (xx), Hüseyin Çelik (x) (Dk. 90 Kerem Yaşa ?)
BAYRAMPAŞASPOR: Hasan Kaya (xxx) Emincan Konuk (x) (Dk. 69 Mertcan Aktaş x), Burçak Özkanca (xx), Mustafa Kutay Pekşen (xx), Samet Karakoç (xxx), Nasrullah Dedemen (xx), Yusuf Emre Alyaprak (x) (Dk. 69 Göksel Serhan Durmuş x), Mustafa Yılmaz (xx), Batuhan Boyoğlu (x) (Dk. 83 İlkay İşler ?, Berkay Ceylan (x) (Dk. 38 Bünyamin Balat x), Şahin Aygüneş (xx)
SARI KARTLAR: Mehmet Kalkan, Mahmut Güleç, Hüseyin Atalay (Bursa Yıldırımspor), Burçak Özkanca, Mustafa Yılmaz, Yusuf Emre Alyaprak, Mustafa Kutay Pekşen (Bayrampaşaspor)
GOL: Dk. 21 Mehmet Kalkan (Bursa Yıldırımspor)Misli.com 3. Lig 4. Grup´ta 21. hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, sahasında Bayrampaşaspor´u 1-0 yenerek, zirve yarışını sürdürdü. Liderin bir puan gerisinde bulunan Bursa temsilcisi, haftayı 38 puan ile ikinci sırada tamamladı.MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Bursa Yıldırımspor öne geçti. Sağ kanattan gönderilen topla arka direkte buluşan Hüseyin Atalay, pasını paralel şekilde aktarırken, hazır bekleyen Mehmet Kalkan´ın vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 1-0.
53. dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan Mehmet Kalkan vuruşunu yaptı, kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.
59. dakikada Hüseyin Çelik´in pası sonrası ceza sahasına yakın noktadan Hacı Mustafa vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu Furkan Fehmi tamamlamak isteyerek vuruşunu yaptı, ancak kaleci kurtarışıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.
63. dakikada Samet Karakoç, sol kanattan ceza alanına girerek sert vurdu, kaleci topu çelmeyi başardı.
65. dakikada Furkan Fehmi gole yaklaşırken, hızlı atakta kalesini terk eden kaleciyi de geçen deneyimli oyuncunun yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
71. dakika Hüseyin Çelik, ceza sahası içinde topla buluşurken, dönerek yaptığı vuruşta kaleci kurtardı. Savunmanın uzaklaştırdığı topla hızlı atağa çıkan konuk ekipte bu kez Batuhan Boyoğlu şutunu çekt, bu kez ev sahibi ekibin kalecisi topu çeldi.
Karşılaşma bu skor ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-02-17 16:39:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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