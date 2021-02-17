Kirmasti Off Road’tan yaban hayatına destek

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Mustafakemalpaşa Kirmasti Off Road ekibi, sert geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına şefkat elini uzattı.

Olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayatını korumak ve yardımcı olmak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Mustafakemalpaşa Kirmasti Off Road ekibi, Çataldağ ormanlarına çıkarma yaptı. 5 kişilik ekip, Çataldağ’ın Kocataş ve Üçtaş mevkilerine giderek, bölgedeki hayvanların beslenmleri için yem, saman ve ekmek tedarikinde bulundu.

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