Ormanları İHA’lar koruyacak İHA pilotu ormancılar hizmete hazır

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Orman Bölge Müdürlüğü personelinin katıldığı ‘İHA Ticarî Pilotluk’ eğitimini tamamlayan 110 teknik personel sertifikalarını aldı.

812 Şubat 2021 tarihleri arasında süren eğitimleri başarıyla tamamlayan Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk ile birlikte 4 personel, sertifika almaya hak kazananlar arasında yer aldı. Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2020 yılında başlatılan eğitimlere bugüne kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden 110 teknik personel katıldı.

36 saatlik eğitimi tamamlayan ve başarılı olan personelin sertifikaları Vali Yrd. Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, BTÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve BTÜ SEM Müdürü Prof Dr. Ali İhsan Kadıoğulları tarafından verildi.

Orman Bölge Müdürlüğü’nce drone, multispektral, termal ve zoom kamera sistemleri ilk kez ‘Kayın Tırtılı ile Mücadele Projesinde’ kullanıldı ve 2 yıl gibi kısa bir sürede başarı ile sonuçlandı.

İHA’lar halen devam eden ‘Kestane Gal Arısı Yayılışının Tespiti ve Haritalaması’, ‘Defne Yayılış Alanlarının Tespiti ve Servet Envanteri’ projeleri ile maden sahalarının güncel haritalarının 12 cm hata payı ile oluşturularak aşımların tespiti, yangınların izlenmesi, terasların ölçümü gibi çalışmalarda faal olarak kullanıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ormancılık çalışmalarını zorlaştıran iklim ve arazi şartlarında işleri kolaylaştırarak zaman ve iş gücünden tasarruf sağladığı için çalışmalarda İHA’lara daha çok yer vererek, teknolojinin yaygın kullanımı amacıyla ekiplerin eğitimlerini önemsediklerini bildirdi.

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