İnegöl Belediyespor - Haliliye Belediyespor: 3-2

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(BURSA),(DHA) -
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Mehmet Almaz, Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, (Caner Dengin, Ahmet Arslan, Ahmetcan Büyükgöz, Ahmet Emre Çetinkaya)
HALİLİYE BELEDİYESPOR: Andrija, Sharifi, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Enes Atlı, Cüneyt Dağcı (Metin Durmuş, Bünyamin Aslan, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Furkan Gök)
Setler: 25-17, 25-20, 22-25, 19-25, 20-18
Süre: 135 dakika (26, 27, 29, 26, 27)
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Haliliye Belediyespor´u 3-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-17 19:04:20
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