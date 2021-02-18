Bursa'da hareket halindeki kimyasal madde yüklü tır alevlere teslim oldu Kimyasal madde yüklü tır yangınında İstanbul-Bursa karayolu kısa süreli araç trafiğine kapatıldı

Bursa İstanbul karayolu Dürdane mevkiinde kargo kamyonu alev alev yandı. Kamyonda kimyasal madde bulunduğu bilgisi üzerine AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre akşam saat 23.00 sıralarında kimyasal madde yüklü tır Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halinde alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tırın kimyasal madde yüklü olması sebebiyle AFAD ekiplerine haber verdi. Birçok nakliye kamyonun kullandığı Dürdane mevkii bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte yol lokal olarak araç trafiğine açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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