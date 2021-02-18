Bursa'da meydana gelen 2 kaza kamerada



Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da ocak ayında meydana gelen 2 kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. 2 kazanın da hatalı yola çıkış ve şerit değiştirmeden kaynaklandığı görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bursa´da ocak ayında meydana gelen 2 kazanın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerini, internet sitesinden paylaştı. Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmazdı´ ve `Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı´ notları düşülen görüntülerde, sürücülerin aşırı hızlı araç kullandıkları, trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve takip mesafelerini korumadıkları görüldü.

Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü hatalı şerit değiştirmek isteyen otomobil aşırı hız nedeniyle başka bir otomobile çarpıyor. Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün trafik ışıklarını uymadığı otomobil, başka bir otomobille çarpışıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-02-18 10:01:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.