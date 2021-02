Bursaspor ile Balıkesirspor, kritik randevuda karşılaşacaklar

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Spor Toto 1´inci Lig´in 22´nci haftasında oynanacak olan Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bursaspor´un mücadelesi, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.

Bursaspor, 6 maçlık yenilmezliği sonrasında Altınordu mağlubiyetiyle sarsılırken, son 3 karşılaşmasında galibiyete ulaşamadı. Evinde Tuzlaspor ile de golsüz berabere kalarak, bu sezon ilk kez ligde bir maçı gol atamadan tamamlayan Bursa temsilcisi, Play-Off hattının da 6 puan gerisinde bulunuyor. Sezon hedeflerini Play-Off olarak belirleyen Bursa ekibi; Balıkesir deplasmanı ile birlikte çıkışa geçerek, ligin ilk 6 sırasında yerini almayı amaçlıyor.

Sezon genelinde istikrarsız bir görüntü çizen Aydeniz Et Balıkesirspor da, 10 maçlık galibiyet hasretini önceki hafta dindirdi. Yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek´in yönetiminde ilk çıktığı maçta Akhisarspor´u sahasında 3-0 yenen Balıkesir ekibi, Menemenspor deplasmanından da bir puanla döndü. 20 puan ile 13. basamakta yer alan ve düşme hattının da yalnızca bir puan üzerinde bulunan Balıkesir temsilcisi de, yenilmezliğini sürdürerek ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Öte yandan, Bursaspor´un rakibine üstünlüğü de dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan 7 resmi mücadelenin 5´inden galip ayrılan taraf Bursa temsilcisi oldu. Balıkesir ekibi sadece bir kez kazanabilirken, diğer maçta da eşitlik görüldü. Geçtiğimiz sezon da, Spor Toto 1. Lig´de oynanan içerideki ve dışarıdaki maçı da Bursaspor, 3-1´lik skorlar ile kazandı. Balıkesir ekibi, rekabetteki tek galibiyetini ise 1975 yılında oynanan iki takımın ilk mücadelesinde 1-0 ile aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-18 10:23:10



