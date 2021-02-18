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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik’te karla mücadele

İHA

İznik’te karla mücadele

İznik’e bağlı 39 kırsal mahallede karla mücadele çalışmaları hummalı şekilde devam ediliyor.
İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadeleye 7/24 esasıyla devam ediyor. Kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren kırsal mahallelerden gerek muhtarlardan, gerek vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale eden İznik Belediyesi ekipleri karla mücadelesini en ücra noktalarda sürdürüyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde yer yer iki metreye ulaşan kar birikintileri ekipler tarafından kepçe ve küreme kamyonlarıyla açılarak ardından tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Kırsal mahallelerde vatandaşların gerek hayvanlarını çıkarabilmeleri için, gerekse de merkezle olan ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çalışmalar hassasiyetle sürdürülüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Kar bereketini yaşadığımız şu günlerde ekiplerimiz canla başla mücadelesini sürdürüyorlar. Karın eziyete dönüşmemesi için bütün taleplere ânında müdahale etmeye çalışan ekiplerimiz bu süreçte 7/24 esasıyla mücadele ederek girilmedik karlı yol bırakmıyorlar” dedi.

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