Osmangazi 2020 yılını masaya yatırdı Dündar: “Bîçâre değil, çâreyiz biz”

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılı çalışmalarını gözden geçirdi. Başkan Mustafa Dündar, “Bizler, vatandaşın derdine çare aramak için kapısını ilk çaldığı kurumuz. Çalışmalarımızı, Hazreti Mevlana’nın ‘Bîçâre değiliz, çâreyiz biz’ sözlerinin ışığında yürütüyoruz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılan yönetim gözden geçirme toplantısında, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan birim müdürleri, 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında Başkan Dündar’a bilgi verdi. 2020 yılında yürütülen çalışmalardaki gerçekleştirilme oranlarının yanı sıra 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar da tek tek ele alındı.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan’ın da katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaşanan pandemi süreci nedeniyle çalışmalarının bu yönde yoğunlaştığını ancak, diğer yatırım ve hizmetlerin de aksatılmadan yürütüldüğünü söyledi. Başkan Dündar, “Pandemiyle birlikte vatandaşların hayata bakışı, beklentisi değişti. Bu süreçte bizler sahaya inip canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. İhtiyaca göre hizmet üretmek, vatandaşı dinleyip taleplere göre hizmet sunmak son derece önemli. Yaptığımız işin vatandaş nezdinde kabul görmesi, sahiplenilmesi çok çok önemli. Bugün, baktığınız zaman birbirinden farklı pek çok iş yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük Kapalı Atletizm Salonu’nu yaptık. BAREM gibi alanında Türkiye’ye örnek bir tesis inşa ediyoruz. Bursa’nın yaşayan gerçek meydanını inşa ediyoruz” dedi.

Çalışmaları belli bir program ve kurumsal kimlik çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi’nin bugün sahip olduğu güçlü yapının temelinde mali disiplin gelmektedir. Sosyal belediyecilik hizmetlerimizden taviz vermemeliyiz. Bugün yaptığımız Panorama gibi, Osmangazi Meydanı gibi işleri tabiî ki yapacağız. Bunun için mâlî disiplinden, çalışma disiplininden, sahip olduğumuz kurumsal aidiyet duygumuzdan taviz vermemeliyiz. Bizler, vatandaşın derdine çare aramak için kapısını ilk çaldığı kurumuz. Çalışmalarımızı, Hazreti Mevlana’nın ‘Bîçâre değiliz, çâreyiz biz’ sözlerinin ışığında yürütüyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Zafer Orhan da, 2020’nin zor bir yıl olduğunu belirterek, “Pandemi sebebiyle çalışmalarımız hedeflediğimiz doğrultuda gerçekleşemedi. Kurumsal enerjilerimizin çoğunu pandemiyle mücadeleye vermek zorunda kaldık. Kaymakamlık olarak belediyemizle yakın temas ve işbirliği halindeyiz. Bu temas ve iş birliğinin getirdiği başarı için de ayrıca başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah, bundan sonra daha da güzel işler olacak. Ben, başta başkanımız olmak üzere, belediyemizdeki tüm birim sorumlusu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu

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