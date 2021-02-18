Gemlik’te 350 aileye sosyal destek

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Halk Market’ten faydalanan aile sayısı 350’yi geçti.

Gemlik Belediyesi’nin sosyal destek çalışmalarına yeni bir anlayış getirdiği Halk Market, her geçen gün daha fazla aileye ulaşıyor. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim dönemi projelerinden olan Halk Market, belediyeye ait âtıl durumda bulunan katlı otopark altındaki çeşitli büroların birleşmesiyle meydana gelen geniş alanda hizmete başlamıştı. Temel gıda maddelerinden atıştırmalıklara, temizlik malzemelerinden bebek bakım ürünlerine kadar yüzlerce farklı ürünü bünyesinde barındıran Halk Market, bölgemizde sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına örnek projelerden biri oldu.

350 aile, 188 kalemde 42 bin 411 ürün

Halk Market’ten faydalanan aile sayısının 350’yi geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çalışmaların titizlikle devam ettiğini dile getirdi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“Halk Market’ten faydalanmak isteyen hemşerilerimiz önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müze başvuruyorlar. Ekiplerimiz ailelerin ekonomik seviyelerini dikkatle inceledikten sonra çeşitli miktarlarda kredi içeren Halk Kart’ları ailenin kadınına vererek insan onuruna yakışan, birlik, beraberlik ve dayanışmayı yükselten sosyal destek çalışmalarını gerçekleştirmiş oluyor.”

Halk Market’teki ürün sayısı hakkında da bilgi veren Başkan Sertaslan sözlerini şöyle tamamladı: “Halk Kart sahibi 350 hanemiz bu zamana kadar 188 farklı kalemde toplamda 42 bin 411 ürün aldı. Ayda ortalama 38 bin TL’lik halk kart bakiyesi kullanıldı. Gemlik Belediyesi olarak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek anlayışıyla yurttaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.”

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