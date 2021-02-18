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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haşerelere karşı ilâçlama

İHA

Haşerelere karşı ilâçlama

Osmangazi Belediyesi, haşere ve farelere karşı ilçe genelinde ilâçlama yaptı.
Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşere ve farelere karşı ilâçlama yaptı. Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde rögar kapakları açılarak içlerine fare ilâçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Daha sağlıklı bir Osmangazi için haşere ve farelere karşı yürütülen ilâçlama çalışmaları periyodik olarak ilçenin bütün mahallelerinde devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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