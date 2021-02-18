Kükürtlü ‘iklim’ için değişecek Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kükürtlü ‘iklim’ için değişecek Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ belirlendi

İHA

Kükürtlü ‘iklim’ için değişecek Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ belirlendi

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kükürtlü Caddesi’ni Türkiye’nin ilk ‘İklim Sokağı’na dönüştürecek. Kükürtlü Caddesi, hızlı kazanım projeleriyle alt yapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hâle getirilecek.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel politikalar geliştirilirken, bu konuda attığı adımlarla örnek uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Danimarka’da da örnekleri bulunan ‘İklim Sokağı’ projesini Türkiye’de hayata geçiren ilk belediye oluyor. Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü ile bu konuda çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Kent Konseyi, BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası da destek veriyor.
Bursa’nın sürdürülebilir ve akıllı bir şehre dönüşümü yolculuğunda önemli bir adım olan ve 2 fazdan oluşan ‘İklim Sokağı Hızlı Kazanım Projesi’nin birinci fazının ikinci çalıştayı Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen, Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Fatih İnkaya ile projenin tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda, projenin uygulanacağı sokak belirlendi. İlk çalıştayda önerilen Cumhuriyet Caddesi’nden Ünlü Cadde’ye, Özlüce’den FSM Bulvarı’na kadar 28 cadde veya sokak projenin uygulanabilirliği açısından tek tek ele alındı. Yapılan değerlendirmede hızlı kazanım projelerinin uygulanabileceği alan olarak Kükürtlü Caddesi belirlendi. Konut ve ticaret alanlarıyla Avrupa’daki örneklere benzerlik gösteren Kükürtlü Caddesi’nin, Dünya Göz Hastanesi ile Kükürtlü Camii arasında kalan 900 metrelik bölümünde proje hayata geçirilecek. Projenin sunumunu Novusens firmasından Berrin Benli ve Melih Gezer yaparken, toplantıda karbon salınımı ölçümleme, güneş enerjisi kullanımı, akıllı sayaçlar, LED aydınlatma sistemleri, çöp toplama/ geri dönüşüm, sürdürülebilir mobilite ve mekansal planlama gibi farklı hızlı kazanım projelerinin hangilerinin Kükürtlü Caddesi’nde en hızlı şekilde uygulanabileceği ele aldı. Sokak sakinleri ve bu caddeyi kullanan vatandaşların da katkı koyacağı 2. Faz çalışmalarına Mart ayında başlanması planlanıyor.
“Emânete sahip çıkıyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, daha temiz su, hava ve toprak için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Çok maliyetli olmasına rağmen çevre ve altyapı yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Sahip olduğumuz kaynaklara, atalarımızdan miras değil, yeni nesilden emânet alınmış olarak bakıyoruz. Bu emânete en iyi şekilde sahip çıkmak için de hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. Doğal kaynakların korunması ve geleceğe taşınması için de iklim değişikliğiyle mücadele etmek çok önemli. Bu konuda Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planımız hazır. BEBKA’nın ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Konularında Kapasite Geliştirme’ konulu Teknik Destek Projesi’ne iştirâk ettik. Enerji verimliliğinin en iyi şekilde sağlanması ve temiz enerji kaynaklarına yönelme noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Bölge sakinlerinin de bizzat içinde yer alacağı proje aynı zamanda ülkemizde ilk olması açısından da çok önemli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İntihar eden doktorun mektubuna DHA ulaştı; "Unutulmak istiyorum"
YEREL HABERLER İntihar eden doktorun mektubuna DHA ulaştı; ...
İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Aşınızı hastanede de yaptırabilirsiniz"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Aşınızı hastanede de ...
Karla kaplı Yenişehir'deki köy yolları ulaşıma açıldı Yenişehir'de 1 metreye ulaşan kar kalınlığında kapalı köy yolu kalmadı
YEREL HABERLER Karla kaplı Yenişehir'deki köy yolları ulaşıma ...
Yıldırım Belediyesi’nden İngilizce kursu
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden İngilizce kursu
Haşerelere karşı ilâçlama
YEREL HABERLER Haşerelere karşı ilâçlama
Gemlik’te 350 aileye sosyal destek
YEREL HABERLER Gemlik’te 350 aileye sosyal destek
Osmangazi 2020 yılını masaya yatırdı Dündar: “Bîçâre değil, çâreyiz biz”
YEREL HABERLER Osmangazi 2020 yılını masaya yatırdı Dündar: “Bîçâre ...
Kardan boğa yaptı, görenler gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Kardan boğa yaptı, görenler gözlerine inanamadı
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçı öncesi 5 oyuncu kart ...
Beyaz gelinlik Bursa’ya çok yakıştı
YEREL HABERLER Beyaz gelinlik Bursa’ya çok yakıştı
TOGG'dan duyuru: 'Gemlik Tesisi'nin inşaatı hız kesmeden devam ediyor'
YEREL HABERLER TOGG'dan duyuru: 'Gemlik Tesisi'nin inşaatı hız ...
Bursa İş-Kur'da yeni düzenleme İş-Kur'da meslek danışmanları branşlara ayrıldı
YEREL HABERLER Bursa İş-Kur'da yeni düzenleme İş-Kur'da meslek ...
Bursa'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir
YEREL HABERLER Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir
Bursa'da kayıp olan çocuğu bulan polisler ailesine teslim etti
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp olan çocuğu bulan polisler ailesine ...
Kardan geriye kalan gülümseten anlar Driftçi traktörcülerden nefes kesen şov Bursa’da adrenalin tutkunu köylüler traktörleri ile karlı yolda böyle drift yaptı Üç gündür devam eden kar Türk halkının yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Kardan geriye kalan gülümseten anlar Driftçi ...
(Özel) Paramotorla karların üzerinde kayak yaparak evine gidiyor Paramotorla kızak keyfi
YEREL HABERLER (Özel) Paramotorla karların üzerinde kayak yaparak ...
Aç kalan domuz sürüsü şehre indi Bursa'da kurt, Kütahya'da ise domuzlar şehre indi
YEREL HABERLER Aç kalan domuz sürüsü şehre indi Bursa'da kurt, ...
(Özel) Karda aç kalan hayvanlara dikkat çekmek için arı kılığına girdi... Karda aç kalan hayvanlara dikkat çekmek için kılıktan kılığa girdi Arı kostümüyle karların üzerinde yuvarlanıp yemek aradı
YEREL HABERLER (Özel) Karda aç kalan hayvanlara dikkat çekmek için ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
Nilüfer’e kardeş ziyareti
YEREL HABERLER Nilüfer’e kardeş ziyareti
İznik’te karla mücadele
YEREL HABERLER İznik’te karla mücadele
Karacabey Belediyesi’nden kar mesaisi
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden kar mesaisi
Mustafakemalpaşa’da atık ilaç toplama kampanyası
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da atık ilaç toplama kampanyası