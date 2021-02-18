Bursaspor’da Burak Altıparmak ve Burak Kapacak, Balıkesirspor maçında oynayabilecek

Tuzlaspor maçında sakatlanan Bursaspor’un iki önemli ismi Burak Altıparmak ve Burak Kapacak’ın 21 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanayacak olan Balıkesirspor maçına yetiştirileceği öğrenildi.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’a iki önemli oyuncusundan iyi haber geldi. Tuzlaspor maçında sakatlanan ve hemen tedavilerine başlanılan Burak Altıparmak ve Burak Kapacak’ın durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Her iki oyuncunun, 21 Şubat Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda oynanacak Balıkesirspor maçında, Teknik Direktör Mustafa Er’in şans vermesi halinde oynayabilecek durumda olacağı belirtildi. Burak Altıparmak ve Burak Kapacak, Bursaspor’un değişilmez isimleri arasında yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.