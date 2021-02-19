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Yurdum insanı karda hünerlerini konuşturdu Kimi kardan gelin yapıp kına gecesi düzenledi kimi kızakla kaydı

İHA

Yurdum insanı karda hünerlerini konuşturdu Kimi kardan gelin yapıp kına gecesi düzenledi kimi kızakla kaydı

Yoğun kar yağışıyla birlikte yurdum insanı yine marifetlerini konuşturdu. Sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Kimileri kardan gelin yapıp kına gecesi düzenledi, kimisi arabanın arkasına bağladığı kızakla kaydı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgili gördü.
Cumartesi Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı etkisini yitirdi, yerine ise kuru bir soğuk hava hakim. Yağışlarla birlikte sürücüler zor anlar yaşarken, bunların tadını çıkaranlar da oldu. Kimi kardan ev yaptı, kimisi kardan adam. Bursa’da çekildiği tahmin edilen bir görüntüde bazı kadınlar kardan gelin yaptı. Bununla yetinmeyen kadınlar bir de kardan yaptıkları geline kına gecesi yaptılar. sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük beğeni topladı.
İnegöl’de ise bir grup genç bir arabanın arkasına bağladıkları kızakla kaymanın tadını çıkardı, o anları ise kayıt altına alıp paylaştılar. Bir başka görüntüde ise kardan yapılan ev büyük beğeni topladı. O anlar da kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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