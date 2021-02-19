(Özel) Bursa’da aç kalan sokak köpekleri 280 kazı telef etti Kazlar telef oldu, 90 bin TL maddi zarar meydana geldi

Bursa’da aç kalan sokak köpekleri bir çiftliğe girerek 280 damızlık kazı telef etti. Çiftlik sahibi bu saldırının ilk olmadığının altını çizdi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde kaz çiftliği bulunan Cahit Yıldırım’ın bin 300 adet kazından 280’i aç kalan sokak köpeklerince telef edildi. 3 yıldır kendi yerinde damızlık kaz besleyen Cahit Yıldırım, sokak köpeklerinin saldırısının ilk olmadığını ama bu çaplı ilk kez yaşandığını anlattı. Türkiye’nin çeşitli yerlerine ürettikleri kazları gönderdiklerini ifade eden Yıldırım, “3 yıldır kaz yetiştiriciliği yapıyoruz. Bulunduğumuz yerde bini aşkın damızlık kazımız var. Sokak köpeklerini konusunda yetkilileri defalarca uyarmamıza rağmen, 280 kazımız telef oldu. 90 bin TL aşan zararımız var. Telef olan kazların tamamı damızlık vasfında olan kazlardır. Damızlık kazların üretilmesi gerektiği için hem burada manevi hem de ekonomik kayıp söz konusudur. Bu kazlar hemen edinilebilecek ve üreyebilecek hayvanlar değil. 1 kaz koca sene boyunca 2530 yumurta yapıyor. Bunlar 15 20 tane civciv çıkıyor. Meşakkatli bir iş, üretimi çok zor” dedi.

3 ay önce kadar aynı hadisenin başlarına geldiğini dile getiren Yıldırım, “O zaman çok fazla hayvanımız telef olmamıştı. 30 tane kazımız telef oldu. Gerekli önemleri alması gereken yerlere bildirmemize rağmen önlemler alınmadı. Yan tarafta bizim komşumuz var. Orada komşumuzda tarım işçileri çalıştığı için bizler kendi köpeklerimizi salamıyoruz. Oradaki çalışanlara zarar vermesinden korkuyoruz. Köpekleri kızdırırlar, oyun oynamaya kalkarlar diye kendi köpeklerimizi salabilsek bunlar başımıza gelmeyebilirdi” diye konuştu.

Köpeklerin sürü halinde gezdiklerinin altını çizen Yıldırım, “Sokak köpekleri ordu gibi geziyorlar. Yarım saat dolaşın 20 30 40’lı gruplar halinde köpekleri göreceksiniz. Sadece bizim değil çevredeki vatandaşlar da bu durumdan muzdarip. Biz yetkililerden acil çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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