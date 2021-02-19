Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Alper TÜYDEŞ/KARACABEY(Bursa),(DHA)-BURSA´da patlayan hortumdan fışkıran su, soğuk havada donarak, ağaçlarda sarkıt oluşturdu.

Kent genelinde son bir haftada etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey´de dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mecidiye Mahallesi´ndeki bir evin patlayan bahçe hortumunundan fışkıran su, zeytin ağaçlarında sarkıtlar oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Alper TÜYDEŞ

2021-02-19 10:38:14



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