18 yaşından önce estetik olmamak için birçok sebep var

Estetik olmak isteyen bir kişinin öncelikle iyi karar vermesi gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, burun estetiği olacak bir kişide yüz kemiklerinin gelişmesi, neyi istediğini bilmesi, kendi kararlarını verebilmesi ve cilt kalitesinin oluşmasının çok önemli olduğunu söyledi.

İnsanlar sağlık problemlerinin haricinde beğenmedikleri yerlerini estetikle güzelleştirmek istiyor. Ancak ucuz olsun derken merdiven altı veya ehil olmayan kişilerden uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, bazı sınırların önemli olduğunu söyledi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, “Burun estetiği, burun görünümünden rahatsız olan herkese yapılabilir. Ancak burun estetiğinin yapılamayacağı birkaç durum vardır. Öncelikle yaş çok önemlidir. 18 yaşından önce pek burun ameliyatı olunmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü kişinin fiziksel olgunluğu henüz tamamlanmamıştır. Baş ve yüz kemikleri birlikte büyüyen bir yapıdır. Dolayısıyla yüzün kemiklerinin büyümesi ve burun karakterinin ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Bu yüzden 18 yaş sınırı önemlidir. Tabi ki bu katı bir kural değildir. Kızlarda büyüme daha erken olup bittiği için 18 yaşından önce de yapılabilmektedir. Bir diğer önemli sebep ise insanların 18 yaşından önce psikolojik bir olgunluğunun oluşmamasıdır. Bu nedenle burun estetiği olacak kişinin isteklerinin yere basması gerekmektedir. İsteklerin de gerçekçi olması gerekir ki, ameliyat sonrası hayal kırıklığı yaşanmasın. Neyi istediğini, neye evet, neye hayır dediğini bilen ve bir diğer deyişle yasal olarak kendi hakkında karar verebilen bireylerin bu değişikliğe karar vermesi önemlidir. Üst yaş olarak katı bir sınır yoktur. Ancak şunu mutlaka akla getirmek gerekir ki, rinoplasti kişiye daha estetik veya daha iyi nefes alabilen bir burun sunma ameliyatıdır. Bu bir hayati mevzu değildir. Hayati risklerin olduğu ek hastalıklar durumunda, ameliyat kararı daha titizlikle verilmelidir. Kişinin anestezi alacak kadar sağlıklı olması, ek hastalıklarının ciddi risk oluşturmaması gerekir” dedi.

Cilt konusuna dikkat edilmeli

Daha önce kişinin rinoplasti ameliyatı geçirmiş olmasının yeniden bir burun ameliyatı olmasına engel teşkil etmediğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, “Ancak beklentiler ve ameliyattan alınacak sonuçlar, ilk ameliyatlara göre daha düşük düzeyde olabilir. Ameliyat daha zor geçebilir. Ek kıkırdak desteği için vücudun diğer bölgelerinden kıkırdak alınabilir. Gençlerimizde burun estetiğine karşı bir heves var. Ama cilt konusuna da dikkat edilmesinde fayda vardır. Cilt kalitesinin belli bir seviyeye ulaşmış olması gerekir ki, ameliyat sonrası ciltle ilgili bir problem yaşanmasın. Gerçekten uzak beklentileri olan kişilerin de bu ameliyatı olmaması gerekiyor. Çünkü daha sonra daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Kış ayları daha ideal

Burun ameliyatı için bir mevsimin olmadığına işaret eden Doç. Dr. Mehmet Haksever, “Ancak cerrahî operasyon için kış ayları daha iyi olabilir. Çünkü yazın daha çok dışarıda bulunulmaktadır. Güneş ışınları daha çok gelmektedir. Diğer bir önemli konu ise, ameliyat tekniğindeki yenilikler. Artık ameliyat sonrası burun içerisine sünger veya bez tampon kullanmıyoruz. Çünkü hastalar bunlardan çok rahatsız oluyorlardı. Teknolojinin de getirdiği konforu kullanmaya başladık. Slikon tamponların üretilmesi birçok kişinin yüzünü güldürdü. Çünkü yapışmayan, bu malzeme tek hamle ile çıkan bir madde yapısına sahiptir. Burun estetiğinin yanı sıra, aynı seansta başka cerrahi işlemler de yapılabilir. Hastanın sinüzit sorunu varsa bu problem de giderilebilir. Horlama ile ilgili veya ağız içi ile bir cerrahi işlem olması gerekiyorsa, bunları da eş zamanlı yapabiliriz. Hatta kepçe kulak cerrahisi de yapılabilmektedir. Yani hasta uyutulmuşken, diğer cerrahi işlemleri de yapma imkanımız vardır” ifadelerini kullandı.

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