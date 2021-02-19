18 yaşından önce estetik olmamak için birçok sebep var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 yaşından önce estetik olmamak için birçok sebep var

İHA

18 yaşından önce estetik olmamak için birçok sebep var

Estetik olmak isteyen bir kişinin öncelikle iyi karar vermesi gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, burun estetiği olacak bir kişide yüz kemiklerinin gelişmesi, neyi istediğini bilmesi, kendi kararlarını verebilmesi ve cilt kalitesinin oluşmasının çok önemli olduğunu söyledi.
İnsanlar sağlık problemlerinin haricinde beğenmedikleri yerlerini estetikle güzelleştirmek istiyor. Ancak ucuz olsun derken merdiven altı veya ehil olmayan kişilerden uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, bazı sınırların önemli olduğunu söyledi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, “Burun estetiği, burun görünümünden rahatsız olan herkese yapılabilir. Ancak burun estetiğinin yapılamayacağı birkaç durum vardır. Öncelikle yaş çok önemlidir. 18 yaşından önce pek burun ameliyatı olunmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü kişinin fiziksel olgunluğu henüz tamamlanmamıştır. Baş ve yüz kemikleri birlikte büyüyen bir yapıdır. Dolayısıyla yüzün kemiklerinin büyümesi ve burun karakterinin ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Bu yüzden 18 yaş sınırı önemlidir. Tabi ki bu katı bir kural değildir. Kızlarda büyüme daha erken olup bittiği için 18 yaşından önce de yapılabilmektedir. Bir diğer önemli sebep ise insanların 18 yaşından önce psikolojik bir olgunluğunun oluşmamasıdır. Bu nedenle burun estetiği olacak kişinin isteklerinin yere basması gerekmektedir. İsteklerin de gerçekçi olması gerekir ki, ameliyat sonrası hayal kırıklığı yaşanmasın. Neyi istediğini, neye evet, neye hayır dediğini bilen ve bir diğer deyişle yasal olarak kendi hakkında karar verebilen bireylerin bu değişikliğe karar vermesi önemlidir. Üst yaş olarak katı bir sınır yoktur. Ancak şunu mutlaka akla getirmek gerekir ki, rinoplasti kişiye daha estetik veya daha iyi nefes alabilen bir burun sunma ameliyatıdır. Bu bir hayati mevzu değildir. Hayati risklerin olduğu ek hastalıklar durumunda, ameliyat kararı daha titizlikle verilmelidir. Kişinin anestezi alacak kadar sağlıklı olması, ek hastalıklarının ciddi risk oluşturmaması gerekir” dedi.
Cilt konusuna dikkat edilmeli
Daha önce kişinin rinoplasti ameliyatı geçirmiş olmasının yeniden bir burun ameliyatı olmasına engel teşkil etmediğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, “Ancak beklentiler ve ameliyattan alınacak sonuçlar, ilk ameliyatlara göre daha düşük düzeyde olabilir. Ameliyat daha zor geçebilir. Ek kıkırdak desteği için vücudun diğer bölgelerinden kıkırdak alınabilir. Gençlerimizde burun estetiğine karşı bir heves var. Ama cilt konusuna da dikkat edilmesinde fayda vardır. Cilt kalitesinin belli bir seviyeye ulaşmış olması gerekir ki, ameliyat sonrası ciltle ilgili bir problem yaşanmasın. Gerçekten uzak beklentileri olan kişilerin de bu ameliyatı olmaması gerekiyor. Çünkü daha sonra daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir” diye konuştu.
Kış ayları daha ideal
Burun ameliyatı için bir mevsimin olmadığına işaret eden Doç. Dr. Mehmet Haksever, “Ancak cerrahî operasyon için kış ayları daha iyi olabilir. Çünkü yazın daha çok dışarıda bulunulmaktadır. Güneş ışınları daha çok gelmektedir. Diğer bir önemli konu ise, ameliyat tekniğindeki yenilikler. Artık ameliyat sonrası burun içerisine sünger veya bez tampon kullanmıyoruz. Çünkü hastalar bunlardan çok rahatsız oluyorlardı. Teknolojinin de getirdiği konforu kullanmaya başladık. Slikon tamponların üretilmesi birçok kişinin yüzünü güldürdü. Çünkü yapışmayan, bu malzeme tek hamle ile çıkan bir madde yapısına sahiptir. Burun estetiğinin yanı sıra, aynı seansta başka cerrahi işlemler de yapılabilir. Hastanın sinüzit sorunu varsa bu problem de giderilebilir. Horlama ile ilgili veya ağız içi ile bir cerrahi işlem olması gerekiyorsa, bunları da eş zamanlı yapabiliriz. Hatta kepçe kulak cerrahisi de yapılabilmektedir. Yani hasta uyutulmuşken, diğer cerrahi işlemleri de yapma imkanımız vardır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, Balıkesirspor’a 46 senedir yenilmiyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Balıkesirspor’a 46 senedir yenilmiyor
Sağlıklı bir yaşlılık için egzersiz zamanı
YEREL HABERLER Sağlıklı bir yaşlılık için egzersiz zamanı
(Özel) Sıcak iklime alışkın lemurlar kışı böyle geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Sıcak iklime alışkın lemurlar kışı böyle ...
Nilüferli milli atlettin hem rekor hem de olimpiyat sevinci
YEREL HABERLER Nilüferli milli atlettin hem rekor hem de olimpiyat ...
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
YEREL HABERLER Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Obezite cerrahisi sonrası kritik uyarılar
YEREL HABERLER Obezite cerrahisi sonrası kritik uyarılar
Bursa'da 'yalancı bahara' aldanan zeytin ağaçları, don nedeniyle yandı
YEREL HABERLER Bursa'da 'yalancı bahara' aldanan zeytin ağaçları, ...
(Özel) Bursa’da aç kalan sokak köpekleri 280 kazı telef etti Kazlar telef oldu, 90 bin TL maddi zarar meydana geldi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da aç kalan sokak köpekleri 280 kazı ...
(Özel) Bursa’da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı Bursalı kadın girişimci olta turları düzenliyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara ...
Yurdum insanı karda hünerlerini konuşturdu Kimi kardan gelin yapıp kına gecesi düzenledi kimi kızakla kaydı
YEREL HABERLER Yurdum insanı karda hünerlerini konuşturdu Kimi ...
Erken çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
YEREL HABERLER Erken çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
PFDK, Bursaspor’a maske takmama cezası verdi
YEREL HABERLER PFDK, Bursaspor’a maske takmama cezası verdi
Büyükşehir’den kandil simidi ve çorba ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kandil simidi ve çorba ikramı
Bursaspor kar yağışı altında Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam etti Başkan Erkan Kamat, sağlık ekibi ve futbolcularla görüştü
YEREL HABERLER Bursaspor kar yağışı altında Balıkesirspor maçı ...
İkram çeşmesi gönülleri ısıttı
YEREL HABERLER İkram çeşmesi gönülleri ısıttı
Bursaspor’da Burak Altıparmak ve Burak Kapacak, Balıkesirspor maçında oynayabilecek
YEREL HABERLER Bursaspor’da Burak Altıparmak ve Burak Kapacak, ...
Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 3-1
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 3-1
2. Lig Kırmızı Grup: Karacabey Belediyespor: 3 - Kırklarelispor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig Kırmızı Grup: Karacabey Belediyespor: 3 - ...
Işık: “Kara kışta can dostlarının yanındayız”
YEREL HABERLER Işık: “Kara kışta can dostlarının yanındayız”
Kükürtlü ‘iklim’ için değişecek Türkiye’nin ilk ‘iklim sokağı’ belirlendi
YEREL HABERLER Kükürtlü ‘iklim’ için değişecek Türkiye’nin ilk ...
İntihar eden doktorun mektubuna DHA ulaştı; "Unutulmak istiyorum"
YEREL HABERLER İntihar eden doktorun mektubuna DHA ulaştı; ...
İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Aşınızı hastanede de yaptırabilirsiniz"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Aşınızı hastanede de ...
Karla kaplı Yenişehir'deki köy yolları ulaşıma açıldı Yenişehir'de 1 metreye ulaşan kar kalınlığında kapalı köy yolu kalmadı
YEREL HABERLER Karla kaplı Yenişehir'deki köy yolları ulaşıma ...
Yıldırım Belediyesi’nden İngilizce kursu
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden İngilizce kursu