Bursaspor, Balıkesirspor’a 46 senedir yenilmiyor

TFF 1.Lig’in 22’nci haftasında karşılaşacak olan Balıkesirspor ile Bursaspor arasındaki rekabette yeşilbeyazlı takımın dikkat çeken bir üstünlüğü var. Bugüne kadar oynanan 7 maçın 5’ini kazanan Bursa ekibi, 1975’ten bu yana rakibine yenilmiyor.

Bursaspor, TFF 1.Lig’in 22’nci haftasında Pazartesi akşamı saat 19.00’da Balıkesirsporla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar birçok kez hazırlık maçlarında karşılaşan iki takımın resmi müsabakaları sadece 7 tane. İlk kez 19 Ekim 1975’te karşılaşan iki takım arasında gülen taraf 10’lık skorla Balıkesirspor olmuştu. Bu tarihten sonra Bursaspor rakibine hiç mağlup olmazken, geride kalan 6 maçın 5’ini kazandı 1’i ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlı takım oynanan 7 maçta rakip ağları 16 kez sarsmayı da başardı. Bursaspor bu sezonun ilk maçında da Balıkesirspor’u 31 mağlup etti.

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