Bursa'da cami kubbesinde tehlikeli temizlik

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bursa'da karla kaplı caminin kubbesinde hiçbir önlem alınmadan yapılan temizlik çalışması görenlere korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Merve Camisi'nin kubbesinde biriken karları temizlemek için hiçbir önlem almadan çalışan bir kişi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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