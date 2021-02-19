Bursa'da patlayan su hortumu ortaya buzdan heykellerin çıkmasına sebep oldu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bursa'da patlayan su hortumundan çıkan sular, soğuk havayla birlikte ortaya buz heykellerini çıkarttı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mecidiye Mahallesi'ndeki bir evin patlayan bahçe hortumunundan fışkıran su, zeytin ağaçlarında sarkıtlar oluşturdu. Ortaya buzdan yapılmış heykelleri andıran görüntüler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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