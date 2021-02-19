Okul yolları kardan temizlendi

İnegöl Belediyesi 15 ekiple eğitim öğretimin başladığı kırsal mahallelerde servis güzergâhlarını kardan temizledi.

Pandemi dolayısıyla aylardır eğitim öğretimin uzaktan devam ettiği ülkemizde, 15 Şubat tarihi itibariyle köy okullarında eğitimin başlayacağı açıklandı. Ancak Bursa’da yoğun kar yağışı sebebiyle bu tarih yine ertelenmek durumunda kalmıştı.

İnegöl’de kar tatilinin de sona ermesiyle birlikte köy okullarında eğitim öğretim bugün başladı. Okulların açılması öncesi İnegöl Belediyesi 95 kırsal mahallenin tamamında gerekli tedbirleri aldı. 15 ekip, akşamdan başlayarak sabaha kadar tüm kırsal mahalledeki okulların servis güzergahları ve okula gidiş yollarında kar temizliğini tamamladı. Taşımalı sistemin yoğun olduğu kırsal mahallelerde, özellikle mahalleler arası yollar ve okul çevrelerinin kardan temizlenmesi için çalışmalar yapıldı. Şu ânda köy okullarının yollarının ulaşıma açık olduğu ifade edildi.

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