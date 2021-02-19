Ters şeride giren otomobil otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bursa'da otobanda ters şeride giren otomobil karşı şeritten gelen otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybederken otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Ovakça Eğitim Mahallesi otoban üzeri Selçuk Gazi Tüneli yakınlarında dün gece saat 03:00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Barca ile Raifcan Kaplan'ın bulunduğu TOFAŞ Şahin marka otomobil ters şeride geçip karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile kafa kafa çarpıştı. Hurdaya dönen TOFAŞ otomobil içerisinde sıkışan iki arkadaş Mustafa Barca ile Raifcan Kaplan olay yerinde hayatlarını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 gencin cesedi morga kaldırıldı. Otobüste yaralanan 10 kişi ise olay yerine gelen 112 ambulaslarıyla çeşitli hastanelere sevkedildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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