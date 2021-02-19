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T1 ve T2 bağlantısı için İpekböceği seferlerine mola Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi

İHA

T1 ve T2 bağlantısı için İpekböceği seferlerine mola Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemi Bursa'nın kuzeyi ile buluşturacak projesi olan T2 tramvay hattında eksik imalatların tamamlanması çalışmaları devam ediyor. T2 hattının T1 hattına bağlanması için seferlere ara verilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiği Kent MeydanıTerminal tramvay hattında eksik imalatların tamamlanması için yapılan ihale kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğunda 11 istasyonlu T2 hattının, T1 hattına entegrasyonu çalışmalarının 3 etap halinde yapılması planlandı. Çalışmaların birinci etabında makas montajı ve katener direği imalatları yapılacak. Bu kapsamda Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin İstanbul Caddesi’ne bağlanan bölgesi 20 Şubat 2021 Cumartesi (YARIN) gününden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu çalışmalar esnasında T1 hattı seferlerine de ara verilecek.
Sürücüler alternatif güzergah olarak Kent Meydanı kavşağında bulunan sinyalize lambaları kullanabilecekler. Ulaşımda bir sorun yaşanmaması için sürücülerin kent içi hız limitlerine uymaları, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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