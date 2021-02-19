Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan iş yerinin girişindeki çatı çöktü. Park halindeki bir araç ile iş yerinde hasara neden olan çökme, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önündeki çatı, üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu park halindeki 1 araç ile iş yerinde maddi hasar oluştu. Çatının kaldırma çalışmalarına başlanırken, çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-19 12:43:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.