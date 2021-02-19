Erdinç Çelikkol Sokağı’nda müzik yankılandı

Nilüfer Belediyesi, Türk Sanat Müziği bestekârı ve ses sanatçısı Erdinç Çelikkol’a vefa göstererek adını bir sokağa verdi.

Ertuğrul Mahallesi’ndeki sokağa Bestekâr Erdinç Çelikkol adının verilmesi sebebiyle tören düzenlendi. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Gülten Üstünkaya, Erdinç Çelikkol ve yakınları, Erdinç Çelikkol’a Ahde Vefa Türk Sanat Müziği Derneği Başkanı Saadet Yazıcı ve üyeleri, Bursa Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray, bestekârın yetiştirdiği müzisyenler ile sanatseverler katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin tarihine adını yazdırmış, şehre büyük emeği geçmiş kişilerin isimlerini Nilüfer’de yaşattıklarını, onlar hayattayken de bir vefa ifadesi olarak Nilüfer’in cadde ve sokaklarına isimlerini verdiklerini belirtti. Başkan Turgay Erdem, “Bu kente emek veren kişilerin isimlerini yaşatmak istiyoruz. Şimdi de Erdinç Çelikkol’un adını, Ertuğrul Mahallemizdeki bu sokağa veriyoruz. Erdinç Çelikkol ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Dilerim gelecek kuşaklar da Erdinç Çelikkol ismini unutmaz” şeklinde konuştu.

Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan Erdinç Çelikkol da konuşmasına “Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç” sözleriyle başladı. 1951 yılında Bursa Türk Musikisi Derneği’nden başlayarak güzellikler ve zorluklar içinde bu günlere geldiğini ifade eden Çelikkol, “Ama her şey çok güzel. Bu son, çok güzel bir son. Ne zaman, nerede, nasıl, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu mutluluğu sizler de yaşayın” diye konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e ve emeği geçen herkese teşekkür eden Erdinç Çelikkol, törene katılan sanatseverlerle birlikte sürpriz yaparak şarkı söyledi.

Çelikkol, “Sevsem mi Sevmesem mi” ve “Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel” adlı bestelerini, törene katılanlarla birlikte seslendirdi. Tören alanında yükselen müzik katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

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