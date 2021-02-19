Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Birleşik Amerikalı forvet Justin Tillman ile yollar ayrıldı.

İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv BC; Frutti Extra Bursaspor forması giyen Justin Tillman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tillman, Bursaspor'da 5 maçta forma giyerken; 5,80'lik sayı ortalamasıyla oynadı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-19 13:49:48



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