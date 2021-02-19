İkram çeşmesi gönülleri ısıttı

13 şehidin katili işte o alçak!

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İnegöl Belediyesi, regaib kandili münasebetiyle Uzun Sokak girişinde ‘İkram Çeşmesi’ ile 180 litre sıcak süt ikramında bulunarak vatandaşların gönüllerini ısıttı.

Regaip kandili dolayısıyla program düzenleyen İnegöl Belediyesi, ilk helva ikramı, ardından da Uzun Sokak girişinde vatandaşlara süt ikramında bulundu. Gelenek ve görenekleri yaşattıran İnegöl Belediyesi, ikram çeşmesi ile yaklaşık 180 litre süt ikram etti. Çeşmeden sıcak süt alan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

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