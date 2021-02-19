Botanik Park’ta düzenleme

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak alt yapı ve peyzaj düzenlemeleri sebebiyle 5 Şubattan itibaren 15 gün süreyle kapatılan Botanik Park, kar yağışı yüzünden çalışmaların yapılamaması üzerine 15 gün daha kapalı olacak.

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