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(Özel) Tarihi Bursa evleri karda başka güzel Beyaza bürünen Bursa'nın tarihi evleri havadan böyle görüntülendi

İHA

(Özel) Tarihi Bursa evleri karda başka güzel Beyaza bürünen Bursa'nın tarihi evleri havadan böyle görüntülendi

Bursa'da beyaza bürünen tarihi Bursa evleri kartpostalları aratmadı. Uludağ'ın eteklerinde birbirinden farklı renkleriyle cümbüş oluşturan evler havadan böyle görüntülendi.
Bursa'da son bir haftadır devam eden kar yağışı bu sabah itibariyle yerini güneşli havaya bıraktı. Uludağ'ın eteklerinde yer alan Demirkapı ve Hisar mahallelerindeki renkli evler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bursa'nın şirin yamaç mahalleleri drone ile havadan görüntülendi

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