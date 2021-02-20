Bursaspor, Balıkesir deplasmanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, Balıkesir deplasmanında

DHA

Bursaspor, Balıkesir deplasmanında


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Spor Toto 1´inci Lig´de Play-Off hattından uzaklaşmak istemeyen Bursaspor, alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Aydeniz Et Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rekabette rakibine üstünlüğü dikkat çeken Bursa ekibi, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
1´inci Lig´de zor günler geçiren Bursaspor, 22´nci hafta karşılaşmasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı´nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 19.00´da başlayacak. Zorlu randevuda Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan´ın yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Dördüncü hakem ise Demokrat Özgür Güneş.
İKİ EKİBİN DE GALİBİYETE İHTİYACI VAR
Her iki ekip de bu mücadeleyi çok önemsiyor. Üç haftadır galibiyete hasret olan Bursaspor, Play-Off hattından uzaklaşırken haftaya 31 puan ile 9´uncu sırada girdi. Play-Off´un 6 puan gerisindeki Bursa ekibi, karşılaşmayı kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Balıkesir ekibi ise son iki haftada topladığı 4 puan ile nefes aldı. 20 puanla 13´üncü sırada bulunan Balıkesir temsilcisi, ateş hattının yalnızca 1 puan üzerinde yer alıyor.
BURSASPOR ÜSTÜN
İki ekip, yarınki mücadele ile birlikte 8´inci kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. 1975 yılında başlayan rekabetin ilk maçını Balıkesir ekibi kazanırken, sonraki 6 maçta galibiyet elde edemedi. Bursaspor, rakibine üstünlük kurarak önceki 7 maçın 5´ini kazanmasını bildi, sadece 1 maç eşitlikle sonuçlandı. Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da Bursaspor, 3-1´lik skorlarla kazandı.
BURSA´YA MÜJDELİ HABER
Zorlu randevu öncesinde Aydeniz Et Balıkesirspor, 2 önemli oyuncusundan mahrum kalacak. Savunma hattından Batuhan İşçiler ve Berat Aydoğdu, kart cezaları nedeniyle Bursaspor´a karşı forma giyemeyecek. Bursa ekibi cephesinde ise son maçta sakatlık yaşayan isimler Burak Altıparmak ve Burak Kapacak´ın bu maçta şans bulması halinde forma giyebileceği öğrenildi. Kart cezası sona eren Özer Hurmacı da, maç kadrosunda yer alabilecek.
EVİNDE 7 MAÇ SONRA KAZANDILAR
Balıkesir ekibi, iç sahada 7 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı. Evindeki son maçında Akhisarspor´u 3-0 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında bu sezon 3´üncü galibiyetini elde etti. İç sahadaki 10 maçında sadece 12 puan toplayabilen Balıkesir temsilcisi; 3´er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 mağlubiyet aldı. Bursaspor ise 11 deplasman maçında 15 puan toplarken 4´er galibiyet ve mağlubiyet aldı, 3 kez rakipleriyle puanları paylaştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-02-20 10:24:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile minibüs çarpıştı; Yayanın saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı; Yayanın saniyelerle ...
Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara ...
Işık ihlali yüzünden yaşanan kaza kameralara yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen minibüs, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi yaralandı Kaza sırasında karşıya geçmek bir genç ise ölümden saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Işık ihlali yüzünden yaşanan kaza kameralara ...
(Özel) 60 kilo verdi...Hem kilolarından, hem de kronik hastalıklarından kurtuldu 60 kilo veren 43 yaşındaki Demirok’un hem hayatı hem de gardırobu baştan aşağı değişti Tüp mide ameliyatı ile sağlığına kavuşan Demirok, yaşadığı değişime kendisi bile inanamadı
YEREL HABERLER (Özel) 60 kilo verdi...Hem kilolarından, hem de ...
(Özel) Dilsiz taklidi yapan hırsızı etkisiz hale getirdiler
YEREL HABERLER (Özel) Dilsiz taklidi yapan hırsızı etkisiz hale ...
Uludağ’da çiftçinin ölen ineği ayılara verildi İneği yiyen ayı, kalanını toprağa gömdü, o anlar foto kapana yansıdı
YEREL HABERLER Uludağ’da çiftçinin ölen ineği ayılara verildi İneği ...
(Özel) Tarihi Bursa evleri karda başka güzel Beyaza bürünen Bursa'nın tarihi evleri havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Tarihi Bursa evleri karda başka güzel Beyaza ...
Uludağ’ın zirvesi yine tıklım tıklım Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen tatilciler Uludağ’a akın etti Uludağ’da konaklayan yerli turistler Uludağ’a hayran kaldı
YEREL HABERLER Uludağ’ın zirvesi yine tıklım tıklım Sokağa çıkma ...
Ağabeyi ve yengesi tarafından öldürüldü, gürültü ihbarına giden polis, cesediyle karşılaştı
YEREL HABERLER Ağabeyi ve yengesi tarafından öldürüldü, gürültü ...
Bursaspor’daki elektrik krizini Başkan Erkan Kamat son anda çözdü 3 milyon 749 bin 924 TL’lik borç yine ötelendi
YEREL HABERLER Bursaspor’daki elektrik krizini Başkan Erkan Kamat ...
Gemlik'te ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Gözaltına alınan ağabeyi ve yengesi, yaşlı kadının darp edilerek öldürülmesiyle ilgili birbirlerini suçladı
YEREL HABERLER Gemlik'te ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ...
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursaspor antrenmanını ziyaret etti Alinur Aktaş: “Tüm Türkiye Bursaspor’u konuşuyor”
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursaspor ...
Esnafın kurtuluşu ‘HES’ kodu
YEREL HABERLER Esnafın kurtuluşu ‘HES’ kodu
Bursa'da damı çöken ahırdaki hayvanlar telef olmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bursa'da damı çöken ahırdaki hayvanlar telef olmaktan ...
Yaralı kadını, itfaiye eri sırtında ambulansa taşıdı
YEREL HABERLER Yaralı kadını, itfaiye eri sırtında ambulansa taşıdı
Botanik Park’ta düzenleme
YEREL HABERLER Botanik Park’ta düzenleme
Otomobil zeytinliğe uçtu, itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı
YEREL HABERLER Otomobil zeytinliğe uçtu, itfaiyeci yaşlı kadını ...
Karlı yolları aşıp yardım ulaştırdılar Osmangazi’den kış gününde yürek ısıtan yardım
YEREL HABERLER Karlı yolları aşıp yardım ulaştırdılar Osmangazi’den ...
Su rezervi artıyor, ancak tasarruf şart
YEREL HABERLER Su rezervi artıyor, ancak tasarruf şart
BTSO'dan Azerbaycan ile iş birliği protokolü BTSO, 15 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER BTSO'dan Azerbaycan ile iş birliği protokolü BTSO, 15 ...
Otobandaki ters şerit faciası kamerada Ters şeritten gidip otobüse böyle çarptılar
YEREL HABERLER Otobandaki ters şerit faciası kamerada Ters şeritten ...
İnegöl köyleri için saha araştırması başladı
YEREL HABERLER İnegöl köyleri için saha araştırması başladı
Balık fiyatlarını soğuk vurdu
YEREL HABERLER Balık fiyatlarını soğuk vurdu