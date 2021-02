Bursaspor, Balıkesir deplasmanında

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Spor Toto 1´inci Lig´de Play-Off hattından uzaklaşmak istemeyen Bursaspor, alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Aydeniz Et Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rekabette rakibine üstünlüğü dikkat çeken Bursa ekibi, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

1´inci Lig´de zor günler geçiren Bursaspor, 22´nci hafta karşılaşmasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı´nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 19.00´da başlayacak. Zorlu randevuda Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan´ın yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Dördüncü hakem ise Demokrat Özgür Güneş.

İKİ EKİBİN DE GALİBİYETE İHTİYACI VAR

Her iki ekip de bu mücadeleyi çok önemsiyor. Üç haftadır galibiyete hasret olan Bursaspor, Play-Off hattından uzaklaşırken haftaya 31 puan ile 9´uncu sırada girdi. Play-Off´un 6 puan gerisindeki Bursa ekibi, karşılaşmayı kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Balıkesir ekibi ise son iki haftada topladığı 4 puan ile nefes aldı. 20 puanla 13´üncü sırada bulunan Balıkesir temsilcisi, ateş hattının yalnızca 1 puan üzerinde yer alıyor.

BURSASPOR ÜSTÜN

İki ekip, yarınki mücadele ile birlikte 8´inci kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. 1975 yılında başlayan rekabetin ilk maçını Balıkesir ekibi kazanırken, sonraki 6 maçta galibiyet elde edemedi. Bursaspor, rakibine üstünlük kurarak önceki 7 maçın 5´ini kazanmasını bildi, sadece 1 maç eşitlikle sonuçlandı. Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da Bursaspor, 3-1´lik skorlarla kazandı.

BURSA´YA MÜJDELİ HABER

Zorlu randevu öncesinde Aydeniz Et Balıkesirspor, 2 önemli oyuncusundan mahrum kalacak. Savunma hattından Batuhan İşçiler ve Berat Aydoğdu, kart cezaları nedeniyle Bursaspor´a karşı forma giyemeyecek. Bursa ekibi cephesinde ise son maçta sakatlık yaşayan isimler Burak Altıparmak ve Burak Kapacak´ın bu maçta şans bulması halinde forma giyebileceği öğrenildi. Kart cezası sona eren Özer Hurmacı da, maç kadrosunda yer alabilecek.

EVİNDE 7 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Balıkesir ekibi, iç sahada 7 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı. Evindeki son maçında Akhisarspor´u 3-0 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında bu sezon 3´üncü galibiyetini elde etti. İç sahadaki 10 maçında sadece 12 puan toplayabilen Balıkesir temsilcisi; 3´er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 mağlubiyet aldı. Bursaspor ise 11 deplasman maçında 15 puan toplarken 4´er galibiyet ve mağlubiyet aldı, 3 kez rakipleriyle puanları paylaştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

